Botafogo x Bangu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Botafogo x Bangu será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Botafogo e Bangu se enfrentam hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Carioca Play e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Botafogo inicia a 2022 na primeira divisão do Brasileirão após vencer a Série B de 2021. O Glorioso de General Severiano fez contratações pontuais e ainda se estrutura para a temporada após confirmar a venda do clube por meio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Na primeira rodada, o Alvinegro de General Severiano empatou em 1 a 1 com o Boavista jogando no Nilton Santos, embora como visitante.



Botafogo x Bangu ao vivo: onde assistir à transmissão

Carioca Play: para clientes do serviço de streaming

Eleven Sports: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Botafogo x Bangu

Escalação provável

Botafogo

Gatito; Daniel Borges, Kanu, Carli e Carlinhos; Fabinho, Romildo e Juninho; Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento.

Bangu

Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito e Roberto Baggio; Renatinho, Denilson e Lucas Oliveira; Luis Araújo, Santarém e Daniel Dias.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Quando será Botafogo x Bangu

Hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Bangu

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



