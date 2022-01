Madureira x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Madureira e Fluminense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Madureira e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Raulino de Olivera, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Carioca Play e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fluminense chega para a partida com o desfalque de Luan Freitas. A equipe das Laranjeiras busca a primeira vitória após ser derrotada pelo Bangu na primeira rodada.

O adversário, Madureira, venceu na primeira rodada e quer se manter invicto para estar entre os melhores em busca da Taça Guanabara. Na estreia, o time venceu o Resende por 1 a 0.

Madureira x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Carioca Play: para clientes do serviço de streaming

Eleven Sports: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Madureira x Fluminense

Escalação provável

Madureira

Dida, Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme Zóio, Felipe Dias, Marino, Rafinha, Diogo Silva, Sampaio e Pipico.

Fluminense

Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe, Nathan e Cristiano; Willian (Luiz Henrique) e Fred.

Arbitragem

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão

Quando será Madureira x Fluminense

Hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Madureira x Fluminense

Estádio Raulino de Olivera, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

