Santo André x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Paulista 2022 entre Santo André e Corinthians será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Santo André e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo, às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Participando do Grupo A da primeira fase, o Corinthians vai em busca da primeira vitória no Estadual. Na primeira rodada, o Timão empatou sem gols com a Ferroviária.

Do lado do adversário, o Santo André também busca o primeiro triunfo na competição. Na primeira rodada, a equipe empatou sem gols com o Botafogo-SP.

Santo André x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes do serviço de pay-per-view

Campeonato Paulista 2022 - Santo André x Corinthians

Escalação provável

Santo André

Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Carlos Jatobá e Kevin; Lucas Tocantins e Júnior Todinho.

Corinthians

Marcelo Lomba; Mayke, Luan (Murilo), Renan e Jorge; Jailson (Gabriel Menino), Patrick de Paula e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Inês Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Quando será Santo André x Corinthians

Hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Santo André x Corinthians

Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo



