David se despede do Fortaleza e declara: "sempre vou torcer por esse time"

Tricolor vendeu 45% dos direitos econômicos do atacante ao Internacional-RS por R$ 10,8 milhões e segue com 8% para uma futura venda

O atacante David foi anunciado nessa segunda-feira, 24, pelo Internacional-RS. O Fortaleza vendeu 45% dos direitos econômicos do atleta ao clube gaúcho por R$ 10,8 milhões e segue com 8% para uma futura venda.

Na despedida do atleta, o Tricolor divulgou um vídeo onde o presidente Marcelo Paz explica a negociação e o jogador deixa as suas palavras de despedida. No vídeo, David agradeceu pela oportunidade que recebeu no Fortaleza, mas disse que ciclos se encerram e essa era uma oportunidade muito boa para a sua carreira.

"Quero agradecer primeiramente ao presidente Marcelo Paz por toda a confiança e a todos do clube que sempre me apoiaram e estiveram junto comigo. Aos torcedores que sempre me apoiaram e estiveram presentes nos estádios apoiando toda a equipe. Recebi inúmeras mensagens dos torcedores pedindo que eu ficasse. Mas nesse momento, vi que é uma boa oportunidade para mim, como o Marcelo disse que os ciclos, às vezes, se fecham. Eu fui muito feliz aqui, lógico que o coração fica apertado e tivemos uma conversa muito boa. Sou muito grato por tudo, por tudo mesmo, sempre vou torcer por esse time. O Fortaleza me abraçou no momento que eu mais precisei, sou muito grato mesmo", disse o atacante.

David jogou duas temporadas pelo Leão e tem 25 gols e 12 assistências em 112 partidas, conquistando os títulos do Campeonato Cearense em 2020 e 2021.

