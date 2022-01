Reforço do Fortaleza, Romero é o maior artilheiro da Sul-Americana nos últimos cinco anos

O "Chino" fez os 11 gols na Sula vestindo a camisa do Independiente. O Tricolor pagou 150 mil dólares (cerca de R$ 820 mil na cotação atual) ao Independiente para conseguir a liberação do centroavante para empréstimo até o fim de 2022

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira, 24, os maiores artilheiros da Sul-Americana nos últimos cinco anos. O atacante Silvio Romero, principal reforço do Fortaleza para 2022, lidera a lista com 11 gols marcados entre 2017 e 2021. Completam o ranking Braian Romero (River Plate) e Agustín Álvarez (Peñarol) com dez e Luis Rodríguez (Gimnasia) e José Sand (Lanús) com nove.

O "Chino" fez os 11 gols na Sula vestindo a camisa do Independiente. Em 2019, ele balançou as redes cinco vezes em sete jogos. No ano seguinte, foram quatro tentos em sete confrontos. Na última edição, o atacante colocou duas bolas nas redes em quatro partidas.

Romero acertou com o Fortaleza após quatro temporadas no Independiente. Pelo "Rojo", o jogador atuou em 128 partidas, marcando 50 gols e dando nove assistências. Ele era o principal jogador e capitão da equipe argentina.

O Tricolor pagou 150 mil dólares (cerca de R$ 820 mil na cotação atual) ao Independiente para conseguir a liberação do centroavante para empréstimo até o fim de 2022. Há ainda uma cláusula no contrato de opção de compra com valor fixado de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões).

