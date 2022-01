Reforço do Fortaleza, Silvio Romero se apresenta na tarde desta sexta-feira

O fisiologista do clube, Adriano Lima, em entrevista ao programa Esportes do Povo, explicou que a data de estreia do atleta depende das avaliações clínicas

O atacante Silvio Romero chega ao Pici na tarde desta sexta-feira, 21. Conforme adiantado pelo setorista do O POVO CBN, Miguel Júnior, o reforço tricolor é aguardado hoje em Fortaleza. O atleta ainda passará por exames clínicos. O argentino chegou na manhã de hoje ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O Tricolor do Pici aguarda a chegada do camisa 9 ainda na tarde de hoje.

Para que haja uma previsão de estreia, o atacante será submetido a uma série de exames logo que se apresentar ao Tricolor. O fisiologista do clube, Adriano Lima, em entrevista ao programa Esportes do Povo, nesta quinta-feira, 20, explicou o planejamento em relação ao atleta.

Sobre o assunto Por falta de voo, Silvio Romero tem apresentação ao Fortaleza adiada

Reforço do Fortaleza, Silvio Romero se despede do Independiente nas redes sociais

Fisiologista do Fortaleza elogia condição do elenco no retorno aos treinos e explica preparação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quando ele chegar aqui vão ser feitas as (mesmas) avaliações que fizemos com o restante do grupo e aí sim traçar com melhor exatidão o planejamento dele, até para pensar em estreia, na administração da carga de treinos dele e das partidas também, que (ele) vá atuar aos poucos”, detalhou.

O primeiro jogo do Fortaleza na temporada 2022 será diante do Sousa-PB, pela Copa do Nordeste. A última vez em que Silvio Romero atuou em uma partida oficial foi em 13 de dezembro. O centroavante de 33 anos jogou 129 partidas pelo Independiente-ARG e balançou as redes 50 vezes. Na última temporada, o reforço tricolor marcou 22 gols e deu quatro assistências.



Tags