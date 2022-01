Fortaleza aguarda Romero para testes e planejamento de estreia

Fisiologia vai avaliar toda a condição do atacante argentino e encaminhar dados para o departamento físico, que poderá traçar o plano de trabalho do jogador e assim ter previsão de quando ele será opção

A dez dias da estreia do Fortaleza na temporada 2022, em duelo contra o Sousa-PB, válido pela Copa do Nordeste, a principal contratação do clube, o atacante Silvio Romero, ainda não conseguiu chegar ao Pici. Com isso, é uma incógnita para a comissão técnica se poderá contar com o argentino como opção ou se ele está descartado para o primeiro jogo do ano.

Para que haja uma previsão da estreia do atacante, será necessário uma sequência de testes, ao qual Romero será submetido logo que se apresentar ao Tricolor. Foi o que explicou o fisiologista do clube, Adriano Lima, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 20.

"Quando ele chegar aqui vão ser feitas as (mesmas) avaliações que fizemos com o restante do grupo e aí sim traçar com melhor exatidão o planejamento dele, até para pensar em estreia, na administração da carga de treinos dele e das partidas também, que (ele) vá atuar aos poucos”, disse.

A última vez em que Silvio Romero jogou uma partida oficial foi em 13 de dezembro, ou seja, pouco mais de um mês. Com 33 anos, o recondicionamento físico não é igual ao de jogadores mais jovens, mas por ser um atleta que tem a força como característica de destaque, a recuperação física pode ser mais rápida. A previsão de chegada do argentino ao Pici é até o fim deste fim de semana.



Assista ao programa Futebol do Povo desta quinta-feira, 20:

