Fisiologista do Fortaleza elogia condição do elenco no retorno aos treinos e explica preparação

Em entrevista à rádio O POVO CBN, Adriano Lima falou sobre a preparação do elenco e explicou os planos para deixar todos os jogadores no melhor nível possível para a temporada

A principal característica do Fortaleza é a intensidade, mas nos primeiros jogos do time na temporada 2022, a rotação em campo deverá ser um pouco diferente daquela que o torcedor está acostumado. Foi o que explicou o fisiologista do clube, Adriano Lima, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 20.

"A tendência é que realmente seja um pouco diferente (a intensidade) nos primeiros jogos, até porque nós encaramos a pré-temporada como se ela tivesse estendida, mesmo com os jogos, que ela dure pelo menos 30 dias. Algumas questões físicas ainda vão ser trabalhadas ao decorrer das primeiras semanas, mas é tudo bem pensado para que a gente possa sustentar um ano muito bom. Um pensamento de médio-longo prazo pra gente ter um bom rendimento físico durante todo ano", garantiu o fisiologista.

Sobre o assunto Fortaleza avança em negociação para contratar Moisés, da Ponte Preta

Fortaleza aguarda Romero para testes e planejamento de estreia

Goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza, tem nome publicado no BID

Calendário tricolor: saiba as datas dos primeiros jogos do Fortaleza em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nenhum dos atletas do Fortaleza, entretanto, voltou aos treinos abaixo das condições esperadas, segundo Adriano Lima. Pelo contrário, ele elogiou o compromisso dos jogadores que se mantiveram em atividade mesmo em período de férias.

"Os jogadores hoje em dia, não só aqui no Fortaleza, estão cada vez mais profissionais, então nas férias muitos treinaram com um personal, muitos seguiram um programa de atividades que o Fortaleza orientou, então não teve discrepância nesses 30 dias de férias, não se perdeu muito da condição que eles tinham antes. Foi até bom (o período de férias) [...] do ponto de vista da recuperação física e recuperação mental também, para que eles possam encarar uma temporada com tantos jogos", avaliou.

O fisiologista não estabeleceu um período específico para que o grupo todo esteja no melhor momento físico, mas revelou que esse ponto não é quando todos estão 100%, como a maioria das pessoas pensa.

"É (ideal) que ele (atleta) esteja ali próximo de 80%, em média. Se ele estiver realmente muito nos 100%, tem um risco maior de lesão, porque ele está muito treinado e muito próximo do limite entre estar bem e se lesionar, então a gente trabalha com uma porcentagem menor para que ele suporte jogar mais vezes. Dentro disso, a gente espera que seja bem gradativo esse aumento da condição física”, justificou Adriano.

Ele acredita que nas primeiras semanas de bola rolando muitos jogadores vão conseguir entregar o desempenho que o clube necessita porque muitos tem um lastro de dois anos de trabalho no elenco.

Assista ao programa Esportes do Povo desta quinta-feira:

Tags