Por falta de voo, Silvio Romero tem apresentação ao Fortaleza adiada

Já acertado com o Tricolor, Silvio Romero estava previsto para chegar nesta segunda, 17, para realizar exames e ser apresentado; ainda não há nova data definida para o desembarque do atleta

O Fortaleza ainda aguarda o desembarque do atacante Silvio Romero em Fortaleza para realizar os exames e ser apresentado pelo clube. A princípio, a chegada do argentino estava prevista para ser nesta segunda-feira, 17, mas devido a falta de voos, teve que adiar sua chegada na capital. Conforme apurou o Esportes O POVO, embora não tenha data definida, a previsão é que o novo reforço do Leão seja apresentado ainda nesta semana.

Devido ao avanço da variante ômicron, alguns voos para o Brasil foram cancelados e estão sendo remanejados. Na última semana, a Latam informou que mais de 100 voos previstos até o dia 16 de janeiro foram cancelados devido ao aumento de casos de Covid-19. Por contaminação entre os comissários de bordo, a Azul também cancelou alguns de seus voos neste mês. Embora tenha confirmado alguns casos de Covid entre os funcionários, a Gol não cancelou voos e funciona normalmente.

Já acertado, o Tricolor do Pici apenas aguarda a chegada do novo reforço para realização dos exames médicos e assinatura de contrato, válido por um ano e com opção de compra ao final do empréstimo.

Nascido em Córdoba-ARG, Silvio Romero tem 33 anos e passou as últimas quatro temporadas jogando pelo Independiente da Argentina. Em 129 jogos pelo “Rei de Copas”, o atleta balançou as redes 50 vezes. Na última temporada, o novo atacante do Tricolor marcou 22 gols e deu quatro assistências.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

