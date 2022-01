Reforço do Fortaleza, Silvio Romero se despede do Independiente nas redes sociais

O novo atacante do Fortaleza, Silvio Romero, fez uma publicação em suas redes sociais nesta quarta-feira, 19, se despedindo do Independiente, da Argentina, clube onde jogou nos últimos quatro anos. O argentino agradeceu à torcida, aos companheiros de equipe e funcionários do Rojo, e classificou a vinda para o Fortaleza como uma "nova aventura". Veja o texto traduzido.

"Chegou o momento de me despedir não só deste maravilhoso clube, mas de todos vocês, meus companheiros, que dia a dia, estavam e estão aqui trabalhando com muita alegria apesar de todas as dificuldades que tivemos que passar. Os levo em meu coração nesta nova aventura. Aos torcedores, simplesmente obrigado, porque nos momentos difíceis que passei, a torcida esteve sempre me apoiando. E aos que não me apoiaram tanto, também os agradeço. Menção especial a todos os trabalhadores do dia a dia que vivem por e para o Rojo. Os funcionários, corpo médico e por último agradecer a cada comissão técnica que passou nestes quatro maravilhosos anos e me ensinaram muito. Obrigado e até a próxima".

Silvio Romero assinou com o Tricolor por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra após o término da temporada. Segundo o setorista do O POVO CBN, Miguel Júnior, a previsão é que o jogador chegue em Fortaleza até sexta-feira, 21.

"Chino" Romero tem 33 anos e jogou 129 partidas pelo “Rei de Copas”, o atleta balançou as redes 50 vezes. Na última temporada, o novo atacante do Tricolor marcou 22 gols e deu quatro assistências.

