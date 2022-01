"O maior lateral-esquerdo da história do Fortaleza", diz Marcelo Paz sobre Bruno Melo

Cria das categorias de base do Tricolor do Pici, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Corinthians até o fim da temporada de 2022

Emprestado ao Corinthians para a temporada de 2022, Bruno Melo deixa o Fortaleza após sete anos como peça importante na reconstrução do clube. Presente desde os difíceis anos da Série C até a campanha histórica da Série A de 2021, o presidente Marcelo Paz não poupou elogios ao atleta, colocando-o como o maior lateral-esquerdo da história do Tricolor do Pici, em entrevista ao programa Esportes do POVO da última sexta-feira, 14.

"Para mim o Bruno Melo é o maior lateral-esquerdo da história do Fortaleza. Eu provo porque ele participou de todas as conquistas fazendo gols importantes. Na Série C, Série B, Série A, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, em clássicos, tudo. É um vencedor", disse o mandatário.

Lateral com maior número de gols pelo Fortaleza, com 29 tentos, Bruno Melo soma 202 jogos oficiais com a camisa vermelho-azul-e-branco e sete títulos conquistados: Série B (2018), Copa do Nordeste (2019) e Campeonato Cearense (2015, 2016, 2019, 2020, 2021). Para Marcelo Paz, a ida do jogador de 29 anos para o clube paulista será uma grande oportunidade na carreira.

"Acho que foi um prêmio para ele, ir para o Corinthians, que é um grande clube, de imagem mundial, viver outra experiência, conhecer um novo ambiente. Ele segue sendo do Fortaleza, já que foi por empréstimo. Nós estávamos buscando outro jogador para a posição, então encaixou muito bem essa questão. Eu tenho muita gratidão e isso tem que ser estendido para o torcedor do Fortaleza, que o Bruno Melo é um cara sensacional, jogando ou não jogando."

