Fortaleza mantém Lucas Piazon no radar e negocia acordo com Braga

Tricolor tem interesse no meia de 27 anos e discute moldes da operação com clube português. Leão sinaliza pagar 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo, com opção de compra fixada em 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)

Sem sucesso na negociação por Nathan, o Fortaleza segue em busca de outro meio-campista no mercado da bola. Após acertar as permanências de Matheus Vargas e Lucas Lima, o clube do Pici mira o armador Lucas Piazon como reforço para a posição e negocia com o Sporting Braga, de Portugal, para chegar a um acordo acerca de valores e moldes da operação, apurou o Esportes O POVO.

No último dia 8, o UOL Esporte informou que o Tricolor tinha sondado o camisa 11 do clube português, sem avanço. Já na última segunda-feira, 17, o repórter Aluísio Lima, da Rádio Assunção, divulgou que o jogador continua nos planos do escrete vermelho-azul-e-branco. O Esportes O POVO apurou que as conversas seguiram no período, entre troca de e-mails e ligações, em busca de um desfecho positivo.

O meia tem contrato com o time europeu até junho de 2025, mas não está nos planos do técnico Carlos Carvalhal e tem sido alvo de sondagens no mercado. O Fortaleza pretende contratá-lo por empréstimo com opção de compra fixada. No entanto, a postura do clube português nas tratativas, com mudanças nos termos discutidos, tem exigido dose extra de paciência e cautela dos dirigentes do Leão e dos representantes de Piazon.

A operação é tocada pelo 2º vice-presidente e diretor de futebol Alex Santiago, em contato constante com o estafe do jogador, agenciado pelo megaempresário Giuliano Bertolucci, e com o Sporting Braga, que tem o administrador executivo João Carvalho como interlocutor. O destaque do Tricolor em 2021 e e a inédita participação na Copa Libertadores deste ano servem como atrativos para o meia.

Inicialmente, por exemplo, o time europeu sinalizava que aceitaria vender 80% dos direitos econômicos do meia por 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões na cotação atual); dias depois, topou negociar a totalidade dos direitos pelo mesmo valor. A pedida do Sporting Braga pela cessão temporária foi de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões), mas o clube do Pici tenta baixar para 200 mil euros (R$ 1,2 milhão).

Revelado pelo São Paulo, Lucas Piazon foi adquirido pelo Chelsea, da Inglaterra, em 2011, mas entrou em campo poucas vezes pelo time principal e foi emprestado em sequência para Málaga, da Espanha; Vitesse, da Holanda; Eintracht Frankfurt, da Alemanha; Reading e Fulham, ambos da Inglaterra; Chievo, da Itália; e Rio Ave, de Portugal, antes de ser comprado pelo Braga.

Na primeira temporada no atual clube, o camisa 11 disputou 27 partidas, marcou seis gols e deu cinco assistências. Nas disputas do atual calendário, antes de perder espaço, atuou 15 vezes.

