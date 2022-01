Fortaleza reintegra ao elenco jogadores diagnosticados com Covid-19 na reapresentação geral

Com a volta dos oito jogadores que estavam isolados, Tricolor enfim treina com o elenco completo visando a temporada 2022

Após cumprirem uma semana de isolamento social, os oito jogadores do Fortaleza que havia testado positivo para a Covid-19 na reapresentação do elenco, dia 10 de janeiro, voltaram aos treinos no Pici, nesta segunda-feira, 17.

O goleiro Max Walef, os defensores Anthony Landázuri, Titi e Wagner Leonardo, os volantes, Matheus Jussa e Ronald, assim como os atacantes Valentim Depietri e Iago Torres se juntaram ao restante do elenco, no centro de excelência Alcides Santos e trabalham sob o comando da comissão técnica do Leão.

Todos estavam assintomáticos e foram monitorados pelo departamento médico do clube diariamente, que colhia informações deles e fazia recomendações.

Com isso, praticamente todo o elenco do Fortaleza para a temporada 2022 faz pré-temporada. Apenas o atacante Silvio Romero, recém-contratado, ainda não se apresentou ao clube. Jogadores como Juan Quintero e Luiz Henrique, que também pertencem ao Tricolor, não treinam porque estão fora dos planos do time e aguardam propostas para serem emprestados.

