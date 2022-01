Jovem zagueiro Ceballos, do Fortaleza, enfatiza experiência e quer mostrar a que veio

Um dos mais jovens jogadores do elenco do Fortaleza na temporada, com apenas 20 anos, o zagueiro colombiano Bryan Ceballos foi apresentado oficialmente pelo clube nesta segunda-feira, 17. Apesar da pouca idade, o defensor fez questão de comentar sobre a experiência que possui e demonstrou estar ansioso para estrear no Tricolor.

"Minha história começou na Colômbia, na equipe Universitario Popayán e durou um ano. Depois me transferi para o Deportes Quindío, onde fiquei três anos, jogando duas temporadas na segunda divisão (colombiana) e um semestre na primeira divisão, onde pude jogar muitos minutos, muitos jogos e fui bem. Creio que aprendi um pouco, tenho experiência com grandes jogadores e grandes equipes do futebol colombiano [...] Estou muito contente, muito entusiasmado para jogar, mostrar meu potencial, todas minhas características como jogador. Me resta somente esperar o momento para poder ir ao estádio e jogar uma partida", disse.

Ceballos se descreveu como um zagueiro rápido e um jogador técnico. Afirmou também que gosta de sair jogando e que tanto pode atuar numa primeira linha com quatro jogadores, dos dois lados, quanto em qualquer posição de um esquema com três zagueiros como Vojvoda escalava o Fortaleza em 2021. Aliás, o colombiano diz ter atuado em uma linha de três por dois anos.

O defensor enumerou os fatos que o fizeram trocar de país tão cedo e vir atuar no futebol brasileiro, mais especificamente no Fortaleza. "O clube me atraiu pela forma como joga, nas formações que utiliza; minhas características podem ajudar muito. Gostei muito da história que (o time) construiu, é um clube que está numa crescente [...] que conquistou vaga na Copa Libertadores, isso é muito importante para mim", explicou.

Amigo de infância do atacante colombiano Juan Martínez, do time Sub-20 do Fortaleza, Ceballos disse ter buscado informações da equipe com o compatriota, que o ajudou a se aclimatar na cidade. Com pouco tempo em Fortaleza, porém, o zagueiro já sentiu o calor da torcida, com as mensagens que recebeu. “É muito importante se sentir apoiado, dá confiança, tranquilidade, felicidade, muito importante para o jogador”, afirmou.

Adaptado ao clube, a preocupação do defensor agora é somente esperar a hora de estrear, enquanto treina. Questionado sobre metas, o jovem colombiano não citou títulos ou conquistas, disse apenas que quer mostrar a que veio.

"Quero ter um sucesso aqui por Fortaleza, mostrar por que me trouxeram, por que escolheram a mim. Meu objetivo é demonstrar tudo de mim para crescer como jogador, aprender, seguir crescendo como pessoa e jogador”, disse.

