Fortaleza recebe sondagem do América-MG por Wellington Paulista

O atacante Wellington Paulista pode trocar o Fortaleza pelo América-MG na temporada 2022. Dirigentes do Coelho já procuraram o staff do jogador e a direção do Tricolor manifestando o interesse no centroavante de 38 anos. As negociações, no entanto, ainda não avançaram.

Em conversa com o empresário do jogador e com um membro da diretoria do América-MG, o Esportes O POVO apurou que no momento a situação está parada. O time mineiro sequer fez uma proposta oficial para contar com o jogador ainda. O interesse do Coelho, no entanto, segue de pé e as conversas devem ser retomadas.

O próprio técnico do América-MG, Marquinhos Santos, entrou em contato com o staff do jogador. O Coelho perdeu os atacantes Ademir e Fabrício Daniel para esta temporada e a permanência do argentino Zárate está indefinida, por isso a necessidade de se reforçar no ataque.

O Fortaleza não deve colocar empecilhos para a saída de Wellington Paulista, provavelmente por empréstimo, caso o atacante se acerte com o América-MG. Enquanto isso, o centroavante, artilheiro pelo Leão nas temporadas 2019 e 2020, segue treinando com o elenco do clube no Pici. O contrato do veterano com o Tricolor se encerra em dezembro de 2022.

