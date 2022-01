Fortaleza lança promoção em camisa do atacante Silvio Romero

O Tricolor do Pici superou a concorrência do rival Ceará e anunciou a contratação do centroavante argentino Silvio Romero, ex-Independiente-ARG, na noite desta quinta-feira, 13

O Fortaleza lançou promoção em camisa de Silvio Romero, novo reforço do clube anunciado nesta quinta-feira, 13. Os torcedores poderão adquirir o item personalizado com o nome do atleta pelo valor de R$ 149,90. A oferta será válida até o próximo dia 16 ou enquanto durar o estoque.

A promoção intitulada “Onde Já Silvio”, contará com modelos masculino, feminino e especial. A personalização gratuita é somente do nome do jogador. É necessário apresentar o cupom fiscal da compra, que deverá ser realizada durante o período da promoção. O produto poderá ser adquirido através das lojas físicas, Leão 1918, ou no site do clube. A aplicação do nome de Silvio Romero poderá ser feita apenas na loja Conceito.

Para evitar aglomeração, o cliente poderá colocar o nome na camisa em outra data, desde que o produto seja adquirido até 16 deste mês. Aqueles que comprarem por e-commerce e optarem por serviços de entrega, como motoboy ou correios, receberão a camisa já personalizada. Os que escolherem retirar na loja, deverão buscar o item no Pici e, em posse da nota fiscal, levar a camisa à loja Conceito para fazer a personalização.

O Fortaleza superou a concorrência do rival Ceará e anunciou a contratação do centroavante argentino Silvio Romero, ex-Independiente-ARG, na noite desta quinta-feira, 13. O atacante chega ao Leão como a principal contratação do clube para 2022.



