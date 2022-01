Internacional fará nova proposta por David, do Fortaleza, diz jornal

Colorado não desiste do atacante tricolor e deve formalizar nova oferta nos próximos dias. Agentes do jogador irão se reunir com a diretoria do Leão do Pici nesta sexta-feira, 14

O Internacional não desistiu do atacante David, do Fortaleza, e deve formalizar uma nova proposta pelo jogador nos próximos dias. O estafe do atleta irá se reunir com a diretoria do Tricolor do Pici nesta sexta-feira, 14, e está otimista de que conseguirá negociar a liberação do jogador de 26 anos para o clube gaúcho. As informações foram publicadas pelo jornal Gaúcha Zero Hora.

De acordo com o veículo, o clube colorado conta com o desejo do atleta em jogar no Beira-Rio como trunfo na negociação. Com contrato válido com o Leão até o fim de 2023, David foi a contratação mais cara da história do futebol cearense. Na ocasião, o clube tricolor pagou cerca de R$ 5 milhões de reais por 45% dos direitos econômicos do atleta.

A multa cobrada pelo Fortaleza para vender o jogador no mercado interno é de R$ 30 milhões. O Inter fez proposta de R$ 9 milhões por 45% dos direitos do jogador, mas, conforme apurado pelo Esportes O POVO, a oferta não agradou a diretoria leonina, que rechaçou a possibilidade de liberar o atleta. A expectativa, portanto, é que o clube gaúcho melhore a oferta para tentar a contratação do jogador.

"O Inter procurou o Fortaleza há uns 20 dias, fez uma proposta que não nos agradou. O David é um atleta importantíssimo no Fortaleza, tem mais dois anos de contrato, nós contamos com ele pra essa temporada, (vai ser) um ano super importante e não chegou uma proposta que nos fizesse abrir mão do jogador", disse Marcelo Paz. Na ocasião, o presidente tricolor reforçou ainda que não havia novos contatos do time gaúcho nos últimos dias.

Atuando com a camisa tricolor desde 2020, David é titular do Fortaleza e marcou 25 gols em 125 jogos disputados pelo clube.

