Gol de Pikachu contra o Ypiranga foi eleito o mais bonito da Copa do Brasil 2021

O gol foi escolhido através de enquete do perfil da competição no Twitter; jogador concorria com Marcos Guilherme, Guilherme Arana e Hulk e venceu com 37,2% dos votos

O tento de falta marcado por Yago Pikachu, do Fortaleza, contra o Ypiranga-RS, na segunda fase da Copa do Brasil 2021, foi eleito o gol mais bonito do certame em enquete realizada pelo perfil oficial da competição no Twitter.

Concorrendo com Pikachu, estavam Marcos Guilherme, do Santos, com um gol de fora da área contra o Cianorte, na terceira fase; Guilherme Arana, do Atlético-MG, em um chutaço de longe na semifinal contra o Fortaleza; e Hulk, também do Galo, em cavadinha na final contra o Athletico-PR.

Sobre o assunto Yago Pikachu, do Fortaleza, está na seleção dos melhores jogadores do Brasileirão

Destaque do Fortaleza, Pikachu recebe prêmio na seleção dos melhores do Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gol de Yago Pikachu venceu a enquete com 37,2% dos votos, seguido do tento marcado por Guilherme Arana, com 34,9% e Hulk, com 21,2%. O gol de Marcos Guilherme teve epenas 6,7% dos votos.

O Fortaleza acabou vencendo o Ypiranga-RS nesta partida por 1 a 0 justamente com esse gol, e se classificou para a fase seguinte da Copa do Brasil.

Tags