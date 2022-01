Paz garante pelo menos mais três reforços para o Fortaleza, mas pede calma ao torcedor

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, aproveitou a coletiva de apresentação do goleiro Fernando Miguel, nesta quarta-feira, 12, para falar um pouco da situação do Tricolor no mercado da bola. O dirigente afirmou que fará pelo menos mais três contratações, mas pediu calma aos torcedores.

Paz começou enumerando as contratações que o Fortaleza já fez para a temporada 2022, incluindo o goleiro Fernando Miguel, — os demais são Anthony Landázuri, Bryan Ceballos, Wagner Leonardo e Juninho Capixaba — e citando a compra de jogadores como Benevenuto e Jussa. O dirigente ressaltou que o sistema defensivo foi totalmente recomposto e destacou que a manutenção do time titular, que fez boa campanha em 2021.

“É difícil manter um elenco depois de um ano vitorioso, o mercado vem atrás, tenta tirar. Isso mostra como a gente encara o futebol, com mentalidade vencedora, para ganhar jogos, para ganhar competições e para dar alegria ao torcedor. O que deu resultado financeiro ao Fortaleza ano passado foram as competições [..], não necessariamente venda. Venda pode acontecer? Pode. Mas a nossa forma de trabalhar é priorizando sempre o lado técnico para poder vencer campeonatos e dar orgulho ao torcedor. E quando você prioriza, mantém os atletas, você traz menos”, justificou.

O chefe da executiva do Leão disse ainda que as escolhas das peças são feitas com muito critério, pensando em toda a temporada e não apenas em uma competição específica, além de seguirem uma responsabilidade financeira.

"Calma pra fazer as negociações corretas, trazer os nomes corretos para o Fortaleza, sem endividar o clube, sem gerar um passivo, porque nosso camisa 10 foi e vai ser o salário em dia, disso eu não abro mão", disse Paz.

Sem dizer as posições que busca, mas afirmando que elas atuam do meio para frente, o presidente do Tricolor garantiu a vinda de mais reforços. "Vamos trazer ainda mais três ou quatro nomes de qualidade. Podem ter certeza disso, quem tá ansioso fique tranquilo [...] É mais do meio para o ataque, a gente já veio (reforçando) de trás para frente", afirmou.



