Presidente do Fortaleza diz que proposta do Inter não agradou e clube não abrirá mão de David

Colorado fez oferta pelo atacante do Fortaleza, mas valor não agradou diretoria e jogador segue nos do Leão para 2022

Em conversa com o Esportes O POVO, na tarde desta terça-feira, 11, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, negou que o clube esteja negociando o atacante David com o Internacional, como noticiado pelo portal GOAL. O dirigente confirmou a procura do Colorado, mas disse que a oferta não foi interessante.

"O Inter procurou o Fortaleza há uns 20 dias, fez uma proposta que não nos agradou. O David é um atleta importantíssimo no Fortaleza, tem mais dois anos de contrato, nós contamos com ele pra essa temporada, (vai ser) um ano super importante e não chegou uma proposta que nos fizesse abrir mão do jogador", disse Paz. O presidente tricolor reforçou ainda que não houve novo contato do time gaúcho nos últimos dias.

Há dois dias que a venda de David ao Inter era especulada. A informação mais recente falava em uma oferta de R$ 9 milhões, a ser paga de forma parcelada pelo Colorado. O Fortaleza não especificou de quanto foi a proposta que não agradou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comprado do Cruzeiro em 2020 por R$ 5 milhões, David tem sido titular do Fortaleza desde então, tendo atuado em 56 partidas no primeiro ano e outras 56 em 2021. Com a camisa tricolor, possui 25 gols e seis assistências, sendo um dos principais atacantes do Leão.

Tags