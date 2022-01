Fortaleza deve emprestar Juan Quintero novamente em 2022

Zagueiro tem mais um ano de contrato com o Tricolor, mas não deve permanecer no elenco. Staff do atleta busca clube para que ele seja emprestado

Apesar de ter mais um ano de contrato com o Fortaleza, o zagueiro Juan Quintero não deve ser aproveitado pelo Tricolor na temporada 2022. A diretoria do clube ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto, mas o Esportes O POVO apurou que o staff do atleta busca uma equipe para que um novo empréstimo seja feito.

A preferência, inclusive, seria por um time brasileiro e que esteja na Série A, por entender que o país e a competição são boas vitrines. Como a maioria dos clubes da divisão principal estão iniciando a pré-temporada agora, a tentativa é de resolver a situação ainda nesta semana.

O atleta de 26 anos chegou ao Brasil em 2019 e foi titular absoluto do Fortaleza naquele ano. Em 2020, o zagueiro começou como titular, o que o levou a estender o contrato, com multa alta, mas lesões e uma concorrência mais forte já fizeram o número de atuações dele diminuir. No ano passado, porém, o defensor perdeu bastante espaço, deixando até mesmo de ser relacionado, e sem perspectivas de ser utilizado foi emprestado ao Juventude.

O empréstimo terminou em 31 de dezembro e o zagueiro voltou a pertencer ao elenco do Leão, mas Quintero não se apresentou na segunda-feira, 10, quando o Fortaleza iniciou os trabalhos em 2022. Nas redes sociais, o defensor postou um vídeo treinando individualmente em um espaço de um personal colombiano, o que dá a entender que o jogador está no país natal. Na legenda, o jogador escreveu: “tudo no tempo de Deus”.

O Esportes O POVO tentou ouvir a diretoria de futebol do Fortaleza sobre o assunto, mas não obteve retorno.



