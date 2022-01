Fortaleza atende pedido de Vojvoda ao renovar com Lucas Lima; veja quanto clube pagará

A pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, Leão do Pici renova contrato com o meia, emprestado pelo Palmeiras; novo acordo é o mesmo firmado em 2021

O Fortaleza renovou o empréstimo de Lucas Lima por mais um ano. Cedido pelo Palmeiras, a renovação do empréstimo é um pedido do treinador Juan Pablo Vojvoda, que pretende contar com o meia ao longo da temporada. O acordo foi firmado nesta quarta-feira, 12, e o tricolor pagará o mesmo valor de salário que em 2021.

Seguindo os moldes da última temporada, o Fortaleza pagará 20% do salário de Lucas Lima, que corresponde cerca de R$ 200 mil, enquanto o Palmeiras vai arcar com o restante. Vínculo do atleta com o clube paulista é até o fim de 2022.

Vojvoda gosta bastante do jogador. Na primeira passagem, o treinador já havia solicitado à diretoria a vinda do atleta. O técnico acredita que pode fazer o meia render mais pelo Leão.

Pelo Fortaleza, Lucas Lima tem 17 jogos disputados, sendo 11 como titular, marcando um gol e uma assistência no período.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

