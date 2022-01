Nos pênaltis, Fortaleza é eliminado da Copinha pelo Resende-RJ

Tricolor foi derrotado por 4 a 3 nas penalidades, após ter empatados com a equipe carioca em 1 a 1 no tempo normal

O Fortaleza caiu na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao ser derrotado nos pênaltis pelo Resende-RJ por 4 a 3, na tarde desta quarta-feira, 12. O goleiro Pedro, do time carioca, foi o grande nome da classificação, defendendo três penalidades, todas batidas no mesmo lugar.

As bolas rasteiras no canto direito foram problema para as duas equipes nas cobranças de pênaltis. Bismark, do Resende, Douglas Cunha, Sammuel e Julio Henrique, do Fortaleza, arriscaram nele e viram os arqueiros se consagrarem. Hugo, goleiro do Tricolor, chegou a fazer uma segunda defesa, na batida de João Felipe, porém do lado esquerdo e à meia altura, de mão trocada.

Acertaram cobranças para o Fortaleza Pedrinho, Ryan e Afonso. para o Resende, converteram Brendon, Douglas, Halls e Kaio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No tempo normal, os dois times empataram em 1 a 1. Os dois tentos saíram no segundo tempo. Aos 11 minutos, João Felipe acertou um chute de fora da área, no ângulo superior direito do goleiro do Leão. O empate só veio aos 40, em cobrança de penalidade. Samuel bateu e marcou.

A delegação do Fortaleza agora volta para casa enquanto o Resende-RJ espera o vencedor da partida entre Corinthians e Ituano.

Tags