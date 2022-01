Fortaleza enfrentará o Resende-RJ na segunda fase da Copinha

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, Tricolor do Pici terminou como líder da chave 16 e decidirá vaga na fase seguinte diante da equipe carioca, segunda colocada do grupo 15; FPF ainda decidirá data, horário e local do confronto

O Fortaleza já sabe qual será o seu rival na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Líder isolado do grupo 16, com 100% de aproveitamento, o Tricolor do Pici enfrentará o Resende-RJ, vice-líder do grupo 15. O confronto entre as equipes será decidido em partida única. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data, horário e local do confronto, mas a previsão é de que os jogos desta fase aconteçam nos dias 12 e 13 de janeiro.

Nas três partidas que disputou na fase de grupos do torneio, o Leão venceu o Concórdia-SC (6 a 0) o Ituano-SP (2 a 0) e o União Suzano-SP (2 a 1). Foram 10 gols marcados e apenas um sofrido. Destaque para o colombiano Juan Martinez, artilheiro da equipe na competição, com três gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Sensação da base do Fortaleza, colombiano Juan Martínez soma sete gols em sete jogos

Já o Resende somou uma vitória, um empate e uma derrota na primeira fase. A equipe carioca foi derrotada pelo Corinthians-SP na estreia por 2 a 1, venceu o São José-SP por 3 a 0 e empatou com o River-PI por 1 a 1 na última rodada, garantindo a segunda colocação do grupo, com quatro pontos conquistados.

Se vencer o Resende, o Fortaleza enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e Ituano na terceira fase da competição.





Tags