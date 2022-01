Fortaleza negocia venda de David para Internacional por R$ 9 milhões, diz portal

O Fortaleza negocia a venda do atacante David para o Internacional-RS, de acordo com o portal Goal. O Tricolor do Pici pediu, inicialmente, R$ 19 milhões por 100% dos direitos econômicos do atleta, segundo informação publicada pela Gaúcha Zero Hora. O clube gaúcho, entretanto, pretende comprar 45%, parte que pertence ao Leão, por R$ 9 milhões.

O Internacional deseja pagar cerca de R$ 7 milhões e incluir um jogador na negociação. Caso não seja possível, o Colorado aceita chegar ao valor de R$ 9 milhões, de forma parcelada. O clube do Rio Grande do Sul não planeja o pagamento integral à vista para contar com o atleta na temporada 2022.

Sobre o assunto Fortaleza avança para mata-mata da Copinha com 100% de aproveitamento

Com caras novas e cuidados sanitários, Fortaleza inicia pré-temporada 2022

Fortaleza enfrentará o Resende-RJ na segunda fase da Copinha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atleta possui contrato com o Leão até o final de 2023. A multa rescisória de David é de R$ 30 milhões para clubes do país e 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões na cotação atual) para o mercado do exterior.

O jogador de 26 anos foi a contratação mais cara da história do futebol cearense. O Leão adquiriu o atacante por R$ 5 milhões junto ao Cruzeiro-MG por 45% dos direitos econômicos. Em 2020, em sua primeira temporada, disputou 56 jogos, balançou as redes 12 vezes e deu seis assistências. Na temporada passada, foram 13 tentos anotados e seis passes para gol em 56 partidas.

O Fortaleza iniciou a pré-temporada nesta segunda-feira, 10. O time estreia no dia 22 ou 23 de janeiro, diante do Floresta, em jogo válido pela Copa do Nordeste.



Tags