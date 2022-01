Fortaleza pede R$ 19 milhões para negociar atacante David, diz jornal

A multa rescisória de David é de R$ 30 milhões para clubes do país e 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões na cotação atual) para o mercado do exterior

O Fortaleza pede 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual) para negociar David em definitivo, de acordo com o portal Gaúcha Zero Hora. No início de janeiro, o empresário André Cury, em entrevista à Revista Colorada, comentou sobre uma negociação para venda do atacante David ao Internacional-RS. No entanto, conforme apurou o Esportes O POVO, na ocasião, o Tricolor do Pici conta com o jogador para a temporada 2022.

Segundo o jornal, até o momento, o clube gaúcho não fez proposta oficial pelo camisa 17 do Leão. O Internacional cogita a possibilidade de envolver algum jogador na negociação. O Fortaleza, entretanto, não pretende vender o jogador nesse moldes e não aceita proposta de empréstimo.

O atleta de 26 anos foi a contratação mais cara da história do futebol cearense. O clube do Pici adquiriu o atacante por R$ 5 milhões junto ao Cruzeiro-MG por 45% dos direitos econômicos. Em 2020, em sua primeira temporada, disputou 56 jogos, balançou as redes 12 vezes e deu seis assistências. Em 2021, foram 13 tentos anotados e seis passes para gol em 56 partidas.



