Com caras novas e cuidados sanitários, Fortaleza inicia pré-temporada 2022

O primeiro dia de trabalho do elenco do Fortaleza em 2022 não fugiu ao costume. Muitas avaliações, exames e testes. Principalmente os da Covid-19 e Influenza, que estão em alta. O Tricolor não utilizará o sistema de bolha, como está fazendo o rival Ceará, mas também não relaxou no atual momento.

Tanto que o departamento de futebol está isolado. Todo mundo que se liga diretamente ao departamento foi testado e, com resultado negativo, trabalhou. Os demais funcionários que atuam na sede do clube, onde fica o centro de excelência, não devem ter acesso à parte de campo para evitar contaminações.

Nesta segunda-feira, 10, porém, não foi apenas de testes e os exames de praxe que todo atleta faz em início de temporada. Os jogadores foram para campo. O clube não divulgou que tipo de trabalho o técnico Juan Pablo Vojvoda fez, mas obviamente foram atividades leves, até mesmo pelo fato dos atletas estarem retornando e provavelmente não estarem no mesmo nível físico.

No expediente inaugural, as caras novas foram apresentadas ao elenco. O POVO apurou que pelo menos quatro dos cinco contratados se apresentaram nesta segunda-feira, 10. Foram eles o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Bryan Ceballos e os laterais Juninho Capixaba e Anthony Landázuri.

Elenco ouve orientações do técnico Vojvoda (Foto: Karim Georges/Fortaleza EC)



