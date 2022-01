Fortaleza avança para mata-mata da Copinha com 100% de aproveitamento

O Fortaleza venceu o União Suzano-SP por 2 a 1, nesta segunda-feira, 10, na última rodada do grupo 16 da Copinha e avançou para o mata-mata do torneio como líder. O Leão teve aproveitamento de 100%, na primeira fase do certame de base, coisa que não conseguia desde 2009.

O tricolor cearense saiu na frente com Wendel, que desviou de primeira um cruzamento de Matheus Oliveira. No finzinho do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Murilo aproveitou rebote para empatar para o União Suzano. No segundo tempo, porém, Júlio Henrique, de perna esquerda, fez o gol da vitória do Fortaleza.

Além de nove pontos, o Leão marcou dez gols em três jogos e sofreu apenas um. O adversário do Tricolor na próxima fase será o 2º colocado do Grupo 15, que está com situação indefinida, mas a tendência é que fique entre Corinthians, que já está classificado para a fase seguinte, e Resende (River e São José-SP precisam de mais esforços).

A definição do adversário do Fortaleza na próxima fase sai ainda na noite desta segunda-feira.

