Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar pré-temporada

Uma nova temporada de futebol será aberta na tarde desta segunda-feira, 10, no centro de excelência Alcides Santos, no Pici. Está marcada para as 16 horas a reapresentação do elenco do Fortaleza.

Não serão necessárias muitas apresentações. De caras novas no grupo de jogadores vão estar apenas o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Ceballos e Wagner Leonardo, o lateral-direito Landázuri e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Na comissão técnica, o preparador físico Luis Azpiazu, substituto do compatriota argentino Adrian Vaccarini, que deixou o clube por questões pessoais, também será novidade.

Quanto ao restante do grupo, 24 jogadores permaneceram da temporada passada, o que significa que a espinha dorsal do time que terminou a Série A do Brasileiro em quarto lugar foi mantida.

Com 23 dias de preparação até a estreia na temporada, dia 2 de fevereiro, contra o Floresta, pela Copa do Nordeste, Vojvoda tem a tranquilidade de já ter um time titular definido mesmo antes de começar os trabalhos.

É claro que algumas situações ainda devem ser modificadas, tanto para chegada de novas opções, como para novas saídas. Entre os cinco goleiros disponíveis, por exemplo, a tendência é que um seja emprestado. Existe também as situações de Juan Quintero e Luiz Henrique, que devem retornar de empréstimo, mas que ainda não têm permanência garantida. Eles podem ser emprestados novamente.

A expectativa é que todos os atletas se apresentem, inclusive Éderson, que teve sua condição de empréstimo renovada ontem pelo Corinthians. O volante terá mais um ano de vínculo com o Tricolor, mas poderá sair em meio à temporada se receber ofertas de clubes do exterior.

Para a tarde de hoje estão previstos exames e algumas avaliações físicas dos jogadores. Durante a semana os trabalhos vão evoluir. A reapresentação será fechada para a imprensa e torcedores.





