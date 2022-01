Sensação da base do Fortaleza, colombiano Juan Martínez soma sete gols em sete jogos

Aos 20 anos, o colombiano Juan Martínez é a sensação da base do Tricolor do Pici. Na estreia da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante foi o grande destaque da goleada de 6 a 0 sobre o Concórdia-SC ao marcar três gols e dar uma assistência. Desde setembro de 2021 no clube, o centroavante ostenta números expressivos: são sete jogos e sete tentos com a camisa do Leão.

O desempenho em campo garantiu a renovação de contrato com o Fortaleza para o jogador. Depois de se destacar em 2021, o atacante acertou com o Tricolor novo vínculo até o fim de 2023. O clube cearense divulgou a manutenção do colombiano na terça-feira, 4, horas antes de ele entrar em campo na estreia do time na Copinha.

"Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de renovar por mais dois anos com o Leão, é uma instituição que eu estou gostando muito, que me abriu as portas e agora quero dar meu melhor. Estou muito focado nessa Copinha e depois quero trabalhar duro para ir ao profissional", disse o jogador sobre a renovação de contrato.

Juan Martínez teve rápida ascensão na base tricolor. Após desembarcar no Pici em setembro, ele estreou pelo clube em novembro na Copa do Nordeste Sub-20. Na competição, o centroavante foi destaque do Leão e caiu nas graças da torcida ao marcar quatro gols em dois clássicos contra o Ceará. No primeiro embate, o Fortaleza venceu por 3 a 0 o maior rival, com todos os tentos feitos pelo atacante. Na segunda partida, o time superou o Alvinegro por 2 a 0, e o colombiano balançou as redes uma vez.

O camisa 9 fechou a temporada de 2021 com seis jogos e quatro gols pelo Fortaleza no Nordestão. Martínez foi o artilheiro do Fortaleza na competição regional.

Em 2022, ele soma 69 minutos em campo com a estreia na Copinha e mais três gols no currículo. A próxima partida do atacante pelo Tricolor será nesta sexta-feira, 7, às 13h15min, contra o Ituano, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ocupando a liderança do grupo 16, o Leão busca um triunfo para chegar aos seis pontos e assim se garantir na próxima fase da competição.

Martínez é natural de Cali-COL e vive nos alojamentos do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Antes de vestir a camisa do Fortaleza, ele defendeu outros dois clubes brasileiros: São Paulo e Coritiba-PR. O primeiro time dele foi o Cortuluá-COL.

O atacante também se destacou na Seleção Colombiana nos times Sub-15, Sub-17 e Sub-20. No currículo da base, Martínez conquistou os títulos do Campeonato Colombiano Sub-17 e da Copa Tahuichi Sub-15.

