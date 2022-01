Com três gols de Juan Martinez, Fortaleza goleia o Concórdia por 6 a 0 na Copinha

O Fortaleza goleou o Concórdia-SC por 6 a 0 nesta terça-feira, 4, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior. Além do hat-trick de Juan Martinez, os jogadores Affonso, Marcos Vinicius e Douglas Cunha também marcaram para o Leão do Pici. Com o resultado, o Tricolor fica com a liderança do Grupo 16. O time volta a campo pela competição na sexta-feira, 7, quando enfrenta o Ituano-SP.

Desde o início, o Fortaleza dominou as principais ações da partida. Utilizando-se principalmente de bolas aéreas com cruzamentos, o Tricolor protagonizou muitos lances de perigo ao goleiro Guilherme. Do outro lado do campo, o Concórdia apenas se defendia e, com pouco domínio da bola, só conseguiu chegar ao ataque pela primeira vez e levar perigo aos 12 minutos.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 24 minutos. Após lançamento de Patrick, Juan Martinez deu um 'peixinho', encobrindo o goleiro e balançando as redes para o Tricolor. Três minutos depois, Affonso ampliou. Com os gols rapidamente tomados, o time catarinense sentiu a pressão e cedeu ainda mais espaços, que foram cruciais para o terceiro tento marcado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 30 minutos, Marcos Vinicius ampliou para o Leão ao receber um passe de Affonso e adentrar na área. Antes do intervalo, Martinez ainda ampliou, fazendo com que o Tricolor do Pici fosse para o intervalo vencendo por 4 a 0.

Sobre o assunto Alvo do Fortaleza, Juan Martín Lucero se aproxima de acerto com Colo Colo

Fortaleza renova com atacante sub-20 Juan Martínez até o final de 2023

Após férias na Argentina, Vojvoda retorna ao Brasil para pré-temporada do Fortaleza

No segundo tempo, o domínio do Fortaleza persistiu. Com uma larga desvantagem, o Concórdia tentou conter o adversário, mas aos nove minutos tomou um novo gol, novamente de Martinez. Antes do apito final, aos 44 minutos, Douglas Cunha ainda marcou o último gol do Leão.

Tags