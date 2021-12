Fernando Miguel rescinde com Vasco e acerta com o Fortaleza até o final de 2022

Emprestado ao Atlético-GO neste ano, goleiro antecipa fim do contrato com o clube carioca e acerta em definitivo com o Tricolor para a próxima temporada

Quarto reforço do Fortaleza para a temporada 2022, o goleiro Fernando Miguel acertou contrato definitivo com duração até o final do próximo ano, apurou o Esportes O POVO. O jogador de 36 anos, que estava emprestado ao Atlético-GO, rescindiu vínculo com o Vasco da Gama-RJ para firmar acordo com o clube do Pici.

O experiente arqueiro ainda tinha contrato com o clube carioca até o fim da próxima temporada, mas chegou a acordo para concretizar a saída. Após o rebaixamento do Cruzmaltino para a Série B, Fernando Miguel foi emprestado nesta temporada ao Dragão e se destacou no Brasileirão.

Conforme os dados estatísticos do Sofascore, o camisa 1 do Rubro-Negro dividiu o posto com Everson, do Atlético-MG, como o arqueiro que mais somou jogos sem sofrer gols: 16. O goleiro também aparece em nono no ranking das maiores médias de defesas por partida, com três.

Para chegar ao Tricolor, o arqueiro recebeu também aval do preparador de goleiros da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, Santiago Piccinini. A experiência e o desempenho do jogador ao longo de 2021 passaram confiança à diretoria para reforçar o setor, que enfrentou problemas durante a temporada.

Felipe Alves renovou contrato até o final de 2023, mas perdeu espaço na equipe titular e pode rumar para outro clube no próximo ano. Marcelo Boeck, por sua vez, terminou a temporada na meta do Leão e tem a situação avaliada pelo departamento de futebol, já que o vínculo se encerra neste mês.

Além de Fernando Miguel, que ainda será anunciado oficialmente, o Fortaleza já contratou três zagueiros: o equatoriano Anthony Landázuri, o colombiano Ceballos e o brasileiro Wagner Leonardo.

