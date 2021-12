Em jogo do Fortaleza, Braulio Bessa reencontra médica que cuidou dele na UTI

Torcedor do Tricolor do Pici, escritor esteve no Castelão para a partida de despedida do clube na temporada e reencontrou a profissional que o acompanhou durante período em que esteve internado após ser diagnosticado com covid-19

O escritor Braulio Bessa foi à Arena Castelão na noite desta quinta-feira, 9, acompanhar a vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Bahia, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Torcedor declarado do Tricolor do Pici, o poeta teve outro motivo além da vitória do clube do coração para comemorar. Em postagem nas redes sociais, o poeta relatou que reencontrou, nas arquibancadas do estádio, a médica que cuidou dele durante período em que esteve internado na UTI.

Na publicação, Bessa comemorou a oportunidade de abraçar e agradecer a profissional pelo acompanhamento dado por ela durante a internação.

"Ontem no estádio essa simpática torcedora me pediu uma foto. Depois do retrato ela disse: 'Bráulio, sou a médica que cuidou de você na primeira noite lá na UTI. Como estou feliz em te ver aqui". Meu Deus, obrigado pela oportunidade de abraçar e dizer obrigado a esse anjo", disse o escritor.

Após ser diagnosticado com Covid-19, o escritor apresentou baixa saturação de oxigênio e precisou ficar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Fortaleza. Na ocasião, o artista cearense falou sobre a angústia que viveu e relatou que chegou a ter medo de morrer.

