Marcelo Paz avalia conquistas da gestão no Fortaleza: "A bola não entra por acaso"

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, celebra as conquistas do clube, entre elas: o crescimento financeiro e a representatividade em outras categorias esportivas, como surfe e e-sport. A gestão atual se aproxima do fim, mas ele é o único candidato na eleição da Diretoria Executiva que acontece neste sábado, 11.



A avaliação foi de que o Fortaleza vive um momento de crescimento dentro e fora dos gramados. Marcelo celebrou o equilíbrio financeiro do time, com a dívida trabalhista quase quitada. Segundo ele, o segredo é "fazer no começo do ano um orçamento responsável para poder honrar”.



O clube, que era o 40º em 2017, ocupa a 18ª posição e deverá chegar a 11ª colocação ao final da temporada. “Esse ranking mostra bem o quanto avançamos, principalmente se você imaginar o número de clubes que havia à nossa frente e que conseguimos superar”, comenta Marcelo.

Antes de sua gestão, além do futebol profissional, o Fortaleza era vinculado apenas ao handebol feminino, hóquei e futsal. Agora tem representantes em mais de 15 esportes, entre os quais estão natação paralímpica, futebol americano, polo aquático, surfe, karatê e e-sport.



Em termos comerciais, destaca-se, por exemplo, que hoje o Fortaleza possui mais de 5.100 produtos cadastrados, produzidos por 73 empresas licenciadas. A demanda de mão-de-obra também aumentou: no início de 2018, eram cerca de 100 funcionários, número que triplicou até aqui. E o número de sócios registrados antes da pandemia chegou a 35 mil, número cinco vezes maior que quatro anos atrás.



Além disso, se em 2017 havia a loja do Pici e mais 5 quiosques espalhados pela capital cearense, atualmente o clube conta atualmente com 11 lojas físicas mais o e-commerce. Marcelo considera que as lojas são importantes principalmente no que diz respeito à identidade do time, uma vez que são “a marca do clube, a relação do torcedor com a instituição, fazem o clube estar presente em um shopping da cidade, e o torcedor se sentir orgulhoso”.



A receita do Fortaleza se multiplicou com o passar dos anos. Em 2017, foram registrados R$ 24 milhões. Em 2021, a perspectiva é de ultrapassar os R$ 120 milhões.

