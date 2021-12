Garantido na Libertadores de 2022, Fortaleza visita Cuiabá pela Série A

Com vaga garantida na fase de grupos do torneio continental, Leão encara o Dourado na Arena Pantanal e tenta voltar ao G-4 do Brasileirão. Lucas Crispim será baixa no duelo

Após a intensa comemoração entre sexta-feira, 3, e ontem, em razão da inédita classificação para a Copa Libertadores - e com vaga direta na fase de grupos -, o Fortaleza volta a campo nesta segunda-feira, 6, diante do Cuiabá-MT, a partir das 20 horas, na Arena Pantanal, pela 37ª rodada da Série A, com a missão de vencer para voltar ao G-4 da competição.

Depois de alcançar o feito histórico, o Leão mantém o foco nos dois últimos jogos da temporada e mira realizar a melhor campanha possível. Um empate já seria suficiente para garantir a quinta posição - o RB Bragantino-SP pode chegar a 56 pontos, mas tem número de vitórias inferior -, enquanto um triunfo significaria a ultrapassagem pelo Corinthians-SP, recuperando o posto nos quatro primeiros lugares.

Para o embate fora de casa, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Juventude-RS. O camisa 5 retorna como titular e assume o posto de Matheus Jussa. O comandante argentino ainda pode optar por poupar algumas peças em razão do calendário apertado na reta final.

Por outro lado, o ala esquerdo Lucas Crispim não viajou com a delegação e ficou na capital cearense sob os cuidados do departamento médico e da preparação física do clube. Bruno Melo deve ser escolhido como substituto, o que pode fazer o esquema tático da equipe passar para o 4-4-2 - a exemplo do que ocorreu contra Palmeiras-SP e Santos-SP.

O Cuiabá-MT, por sua vez, vai a campo pressionado pelo risco de rebaixamento - entrou no Z-4 após a vitória do Bahia, com os mesmos 43 pontos do Juventude-RS e do próprio Esquadrão. O técnico Jorginho não terá o lateral-direito João Lucas e o atacante Clayson, ambos suspensos. Em contrapartida, o zagueiro Alan Empereur volta a estar à disposição e formará dupla com o experiente Paulão, ex-Fortaleza.

Cuiabá-MT x Fortaleza

Cuiabá-MT

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Felipe Marques, Max e Jenison. Técnico: Jorginho

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Bruno Melo; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá/MT

Data: 6/12/2021

Horário: 20 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Heber Roberto Lopes/SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil/SC e Alex dos Santos/SC

VAR: Elmo Alves Resende Cunha/GO

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, YouTube O POVO e Facebook Esportes O POVO

