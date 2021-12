"Segurar um pouco a ansiedade", diz Robson sobre classificação do Fortaleza para a Libertadores

O Tricolor do Pici enfrenta o Juventude-RS nesta sexta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A, precisando da vitória para garantir a classificação à fase preliminar do torneio continental

Artilheiro do Fortaleza no Brasileirão com 10 gols, Robson tem feito uma boa temporada vestindo a camisa do Tricolor do Pici e deverá ser titular no decisivo confronto desta sexta-feira, 3, contra o Juventude-RS, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada. Nas vésperas do embate, o atacante concedeu entrevista coletiva e falou sobre as expectativas de concretizar a classificação para a Libertadores.

Com mais de 41 mil tricolores já garantidos para o jogo, o Leão entrará em campo com uma única missão: vencer. Em caso de triunfo, o Fortaleza, atualmente na 6ª colocação com 52 pontos, garante, matematicamente, a inédita vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores 2022 e fica ainda mais próximo da classificação direta para a fase de grupos. Para Robson, apesar das expectativas, o elenco precisa se manter focado.

"A gente sabe que está perto, mas ainda temos três jogos, sabemos da dificuldade que é. Precisamos controlar isso, segurar um pouco a ansiedade, porque se a gente não conseguir os resultados, de nada irá valer o nosso ano. Então temos isso em mente e vamos fazer de tudo para finalizar este ano concretizando esse sonho."

Na atual temporada, Robson já balançou as redes 15 vezes pelo Tricolor, 10 deles aconteceram no Campeonato Brasileiro, o que torna o atacante o artilheiro isolado do elenco na temporada. Apesar do status goleador, Robson deixou de lado o momento individual e valorizou o conjunto do Fortaleza.

“Estou vivendo um bom momento, mas isso também passa pelo momento do time, de todos os jogadores. Não é só porque o Robson faz gol que está tudo bem. Nossa equipe está toda entrosada, mostrando o seu valor, então o momento é de todos.”



