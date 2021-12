Fortaleza alcança a marca de 23 mil sócios-torcedores

O Fortaleza alcançou nesta quinta-feira, 2, a marca de mais de 23 mil sócios-torcedores. O principal impulsionador no número de associados foi a boa campanha da equipe na Série A e também a promoção Sócio Friday.

Na Série A, o Tricolor do Pici joga em busca da classificação para a Copa Libertadores da América. O time já garante vaga na fase prévia da competição caso vença o Juventude nesta sexta-feira, 3. O Leão poderá ainda se confirmar com vaga direta no domingo, caso o Fluminense não vença o Bahia jogando fora de casa.

Vendo este como o momento certo para se aproximar mais do torcedor, o Fortaleza anunciou no dia 23 de novembro a 'Sócio Friday', que possui planos com até 50% de desconto. Com o sucesso das adesões, o clube prorrogou a promoção até o dia 3 de dezembro.

Antes do início do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tinha pouco mais de 13 mil sócios-torcedores. Eram 13.022, em 20 de maio, de acordo com o site oficial do programa. Desde então, quase 10 mil novas adesões. Nesta quinta-feira, 2, o número de associados é de 23.014 (até às 13h). (Com Juliete Costa)

