Fortaleza x Juventude: mais de 25 mil torcedores estão confirmados para jogo no Castelão

O duelo pode garantir confirmar a vaga do Fortaleza para a pré-Libertadores. Em caso de vitória sobre o Juventude, o Tricolor assegura a participação na prévia da competição internacional

O Fortaleza divulgou na manhã desta terça-feira, 30, a nova parcial de público para o jogo contra o Juventude, no Castelão. Estão confirmados 25.637 torcedores para a partida marcada para sexta-feira, 3.

De acordo com informações do clube, são 12.412 check-ins realizados por sócios-torcedores, 12.964 ingressos vendidos e 261 passaportes sociais adquiridos. Na última parcial divulgada na manhã de segunda-feira, 29, mais 16 mil pessoas estavam garantidas para o confronto no Castelão.

O duelo pode garantir confirmar a vaga do Fortaleza para a pré-Libertadores. Em caso de vitória sobre o Juventude, o Tricolor assegura a participação na prévia da competição internacional. Para lotar o Castelão em apoio ao time, a diretoria do Leão lançou ingressos com valores promocionais a partir de R$ 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube ou no site Bilheteria Virtual. Sócios do Fortaleza devem realizar o check-in para ter acesso ao estádio.

De acordo com o decreto do Governo do Estado do Ceará, 80% da capacidade da Arena Castelão está liberada e o estádio pode receber atualmente cerca de 50 mil torcedores.

É importante lembrar que para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.

Confira os valores dos ingressos:

Inferior Norte e Sul: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Superior Norte e Sul: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Superior Central: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Bossa Nova: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Premium: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Visitante: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Tags