Vargas diz que elenco do Fortaleza está confiante na classificação para a Libertadores

Caso derrote o Juventude-RS na sexta-feira, 3, no Castelão, o Tricolor do Pici garante no mínimo o oitavo lugar, colocação suficiente para levar o clube à fase preliminar da Copa Libertadores

Por ser o jogo que pode garantir uma vaga inédita para o time na Libertadores de 2022, o Fortaleza tem tratado a partida de sexta-feira, contra o Juventude, no Castelão, como uma decisão. Nas coletivas, os jogadores demonstram ter comprado a ideia e o meia Matheus Vargas afirmou, nesta terça, 30, que o grupo acredita muito na classificação antecipada.

"A gente está bem confiante sim, até porque temos o respaldo do treinador, a confiança dele, que nos passa no dia a dia. A gente tem mostrado que tem potencial de conquistar essa vaga, só depende de nós. Temos que entrar como se fosse uma final, porque o Juventude vem para cá jogar uma final contra o rebaixamento. Temos que estar bem ligado pra não sermos surpreendidos”, disse o jogador.

Vargas reconheceu a queda de desempenho em algumas partidas recentes, mas destacou que o time se apega mais nas muitas chances de conquistar a tão sonhada vaga na Libertadores, e afirmou que para isso a equipe tem que voltar a apresentar intensidade

"Temos que voltar a ser aquela equipe intensa. A gente deixou cair um pouco algumas partidas atrás, mas não podemos pensar no mau rendimento de algumas partidas e sim focar no objetivo que está bem claro na nossa frente. Então a gente tem que entrar com muito foco, muita concentração e intensidade para fazer uma grande partida e sair com a vitória", prega.

Titular nos últimos dois jogos do Tricolor, Matheus Vargas comentou sobre o próprio desempenho e prometeu tentar melhorar os índices de gols e assistências nos três últimos jogos que o clube fará na Série A, contra Juventude, Cuiabá e Bahia.

"A torcida sabe que pode esperar de mim muita raça, muita entrega, intensidade, mas é momento de ajudar a equipe também com gols e assistências. Vou focar nessa parte, apesar que só tenho um gol contra o Bahia e espero fazer o segundo nesses próximos jogos", disse.

Sobre renovação para a temporada 2022, o meia admitiu negociação com a diretoria, mas disse que o foco no momento está no campo. "A gente vem conversando sobre isso sim, mas agora o foco são as três últimas partidas pra gente conquistar a tão sonhada vaga pra Libertadores e até o final do ano a gente vai se resolver e as coisas vão caminhar bem", despistou.

