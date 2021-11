Negociação entre Fortaleza e Corinthians pelo volante Éderson trava, diz portal

Informação do GOAL é de que a diretoria do Timão recebeu duas propostas do exterior pelo volante interrompeu as tratativas com o Leão, que quer pagar R$ 10 milhões pelo jogador

A negociação entre Fortaleza e Corinthians pela venda do volante Éderson está travada. A diretoria do Timão decidiu parar as tratativas após receber duas propostas de clubes do exterior pelo jogador. A informação é do portal GOAL, publicada nesta sexta-feira, 29.

Segundo o GOAL, a proposta do Fortaleza é de R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos de Éderson. A forma de pagamento estava alinhada desde agosto e o negócio bem encaminhado, mas com novas ofertas, o Corinthians decidiu esperar um pouco mais para definir o futuro do volante de 22 anos.

No Pici por empréstimo, Éderson tem a venda preferencial para o Tricolor, mas como a compra não tinha valor fixado, o time terá que igualar o lance em caso de propostas maiores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ederson, do Fortaleza, é barato para o exterior e caríssimo para o mercado interno

Fortaleza se prepara para exercer compra de Matheus Jussa ao final da Série A

Fortaleza tem acerto de valores com Botafogo e avança para manter Benevenuto

Procurada, a diretoria de futebol do Fortaleza disse que o foco da semana está todo voltado para o jogo de sexta-feira, 3, contra o Juventude — que vale confirmação na Libertadores de 2022 —, portanto não está tratando de nenhuma negociação. Somente depois de sexta o clube voltará a tratar de outros assuntos".

Éderson tem 56 partidas disputadas com a camisa tricolor na atual temporada, sendo titular em 51, tendo marcado três gols e oferecido três assistências. Especificamente na Série A, são 32 jogos até aqui, 28 deles iniciando a partida. O empréstimo dele ao Leão termina no fim de dezembro deste ano.

O Corinthians possui 65% dos direitos econômicos do jogador, ficando o restante com o Desportivo Brasil, clube do interior de São Paulo, que formou e revelou o atleta.

Tags