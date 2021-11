Suspenso, Marcelo Benevenuto será desfalque do Fortaleza contra o Juventude

Zagueiro de 25 anos completa série de três cartões amarelos na derrota por 2 a 0 para o Santos e não poderá enfrentar o Jaconero, no dia 3 de dezembro, na Arena Castelão

A derrota por 2 a 0 para o Santos-SP, na noite desta quinta-feira, 25, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, rendeu uma baixa para o Fortaleza para o próximo compromisso: o zagueiro Marcelo Benevenuto completou a série de cartões amarelos e terá que cumprir suspensão diante do Juventude-RS.

Pendurado após as duas advertências em sequência nos dois últimos jogos, contra Ceará e Palmeiras-SP, o defensor foi punido pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães ao cometer falta em disputa de bola aos 37 minutos do primeiro tempo.

Suspenso, o camisa 5 será desfalque do Tricolor contra a equipe gaúcho, no dia 3 de dezembro, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão. O posto na zaga deverá ser ocupado por Matheus Jussa ou Jackson.

Esta será apenas a segunda vez que Benevenuto desfalcará o Leão por suspensão automática na Série A. Na outra oportunidade, o zagueiro ficou fora da derrota por 3 a 0 para o Flamengo-RJ, no dia 9 de outubro. O defensor de 25 anos disputou 32 partidas da competição nacional, com quatro gols marcados.

