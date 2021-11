Tinga lamenta derrota do Fortaleza e mira reta final da Série A por vaga na Libertadores

O lateral-direito e zagueiro Tinga lamentou as oportunidades desperdiçadas e a derrota sofrida pelo Fortaleza para o Santos-SP, por 2 a 0, nesta quinta-feira, 25, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série A, mas pediu foco nos três jogos finais da competição para alcançar a vaga inédita na próxima edição da Copa Libertadores.

Em um primeiro tempo equilibrado, o Peixe pressionou, e o Tricolor também conseguiu criar boas chances de gol com Robson e David. Na segunda etapa, porém, Marcos Leonardo foi acionado e aproveitou cobrança de pênalti e tabela com Pirani para balançar as redes e decretar o resultado.

"Abalar jamais. A gente veio com o intuito de deixar o Santos com a bola, acho esse foi o nosso erro, a gente poderia ter saído um pouquinho mais. Mas a gente conseguiu segurar bem no primeiro tempo, teve dois, três contra-ataques e poderia ter feito os gols. É levantar a cabeça, a gente tem mais três jogos. Tem jogo importantíssimo dentro de casa e a gente conta com o apoio da nossa torcida. Com certeza a gente vai dar o máximo para conseguir essa vitória e o nosso objetivo, que é a Libertadores", ponderou o camisa 2, em entrevista à TNT Sports.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o revés, o Leão segue com 52 pontos, na quinta posição - dentro da zona de classificação para a fase de grupos do torneio continental. A equipe do Pici pode cair uma posição ao final da rodada em caso de empate ou vitória do RB Bragantino-SP diante do Juventude-RS, na próxima terça-feira, 30, em Caxias do Sul.

A equipe gaúcha, inclusive, será a próxima adversária do Fortaleza, no dia 3 de dezembro, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Tags