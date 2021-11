Para Vojvoda, pênalti mudou rumo de Santos x Fortaleza, mas sonho de Libertadores segue intacto

Técnico argentino via partida equilibrada até a penalidade cometida por Ronald. Ele não concordou que demorou a fazer modificações no time e fala em foco no próximo jogo

O pênalti marcado a favor do Santos, aos 23 minutos do segundo tempo, originado por um lance estranho de Ronaldo, que pôs a mão na bola, foi o grande divisor de águas para a derrota do Fortaleza na Vila Belmiro, na análise do técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda.

Na coletiva pós-jogo, o argentino disse que a penalidade mudou a dinâmica da partida. “Eu acho que o time fazia uma partida de não muita posse de bola, mas balançando bem e pressionando bem, encontrando transições ofensivas no primeiro tempo; o time teve duas chances muito claras. No segundo tempo, acho que se não acontecesse o pênalti, aconteceriam mais transições ofensivas e nesses momentos nós iríamos aproveitar mais ainda os espaços, mas aconteceu o pênalti e (isso) troca a dinâmica do jogo”, avaliou.

Vojvoda foi bastante questionado pelas mudanças no time, desde o momento de fazê-las até as escolhas das peças. O treinador demonstrou não concordar com a afirmação de que demorou a mexer no time e tentou explicar o que motivou a optar pelos jogadores que entraram.

"Acho que as trocas foram no minuto 20 (do segundo tempo). A análise do jogo pelo resultado muitas vezes não é muito justa. Talvez essas mudanças poderiam ser dois ou três minutos antes do que fizemos [...] Eu gosto do Depieri, do Romarinho, gosto dos atacantes que tenho, mas tenho que escolher. Eu considerei Romarinho pelo um contra um, para momentos muito fechados. O Valentín tem um contra um, mas ataca melhor espaços em velocidade e como os adversários já tinham conseguido vantagem não íamos ter muito espaço para correr. Decidimos por Edinho também porque tem um contra um, por fora. Tem que escolher e nesse momento escolhi Romarinho e Edinho", justificou, defendendo também o meia Lucas Lima, ao afirmar que segue confiando nele.

As primeiras mudanças no Fortaleza, diferentemente do do que disse o treinador, porém, foi feitas aos 27 minutos do segundo tempo.

Apesar do revés, Vojvoda reforçou que a meta de estar na Libertadores de 2022 segue firme e que o foco já está no Juventude, próximo adversário, para concretizar a conquista da vaga.

"O sonho está intacto. É o sonho de todo torcedor. Nós temos que focar na próxima partida, focar no trabalho da próxima semana, planejar e joga o próximo jogo dando a importância que tem para nós", afirmou.

