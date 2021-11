Com sondagens no mercado, Fortaleza volta a conversar com zagueiro Paulão

Diálogos são iniciais e não devem avançar antes que o Fortaleza renove com Juan Pablo Vojvoda, mas interesse do retorno seria tanto do defensor quanto da diretoria

Com a Série A do Brasileiro se encerrando em três rodadas, o foco do Fortaleza está totalmente voltado em carimbar vaga para a Copa Libertadores da América de 2022, mas em paralelo, a diretoria do Tricolor já faz sondagens com alguns atletas para reforçar o clube na próxima temporada.



O setor de zaga é um dos que certamente será reforçado e um velho conhecido da torcida do Fortaleza pode voltar ao Pici. O Esportes O POVO apurou que existe uma reaproximação entre o Leão e o zagueiro Paulão, que atualmente defende o Cuiabá. O estágio dos diálogos ainda é bem inicial, mas a repetição da parceria é bem vista dos dois lados.

O retorno de Paulão e a contratação de qualquer outro jogador para o Tricolor, no entanto, não deve acontecer antes da renovação com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que é a prioridade da diretoria no momento. Assegurada a permanência do argentino, ele deverá, inclusive, participar do crivo da busca por novas peças.

Paulão deixou o Fortaleza em março após não chegar a um consenso com a diretoria do clube sobre a questão salarial. A informação da diretoria de futebol foi de que o jogador teria feito uma pedida considerada muito alta e o clube não topou pagar. Posteriormente, o zagueiro negou, em suas redes sociais, que havia feito uma proposta fora da curva, mas reconheceu que buscou uma valorização profissional, depois de ter feito uma boa temporada.

No Cuiabá, Paulão, que tem 35 anos, é titular absoluto, tendo disputado 32 partidas e marcado um gol até aqui.

De maneira oficial, o Fortaleza nega que trate com quaisquer jogadores de fora sobre a temporada 2022, uma vez que ainda não definiu quem deve sair do atual elenco e ainda busca renovação com Vojvoda, que participará diretamente das contratações que forem feitas.

*Matéria atualizada em 26/11, às 19h25min

Com informações de Brenno Rebouças e Lucas Mota

