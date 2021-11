Tinga encara duelo contra o Santos como "final" e fala em sonho de Libertadores

Capitão da equipe tricolor, Tinga ressaltou a dificuldade e importância do confronto contra os santistas. Em caso de triunfo na Vila Belmiro, o Leão pode voltar a quarta colocação na tabela do campeonato

O Fortaleza faz nesta quinta-feira, 25, o primeiro dos quatro jogos restantes na Série A do Campeonato Brasileiro para confirmar a vaga direta na Libertadores. O adversário da vez é o Santos, que será o mandante da partida e está em busca dos 45 pontos para assegurar a permanência na elite.

Capitão da equipe tricolor, Tinga ressaltou a dificuldade e importância do confronto contra os santistas. Em caso de triunfo na Vila Belmiro, o Leão pode voltar a quarta colocação na tabela do campeonato.

"Cada jogo será final. Para o Santos também. Vai ser muito difícil, um duelo muito aguerrido como contra o Palmeiras, (para ser resolvido) no detalhe. Temos que estar concentrados com o intuito de pontuar lá e fazer os três pontos", comentou o jogador entrevista coletiva nesta segunda-feira, 22.

Os cearenses chegam para enfrentar os paulistas depois de se recuperarem na competição. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Castelão, freou a sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Até o fim da Série A, o Fortaleza encara ainda Juventude (casa), Cuiabá (fora) e Bahia (casa).

"É pensar jogo a jogo. A gente precisa fazer um bom jogo contra o Santos para conseguir a vitória. Não pode depender de jogar em casa, nem de outros resultados. Tem muita coisa para acontecer em pouco tempo. A cada jogo temos que dar o máximo, se entregar, não se poupar", salientou o camisa 2.

Firme na briga pela vaga direta na Libertadores, o clube do Pici possui 89.3% de chance de classificação para o torneio continental, conforme as estatísticas do Departamento de Matemática da UFMG. Tinga reforçou que o elenco está pronto para buscar o objetivo nesta reta final de campeonato.

"Vai ser uma honra participar de um torneio tão importante como a Libertadores, fazer parte com o Fortaleza. A gente fez uma temporada tão boa. Estamos tentando fazer o máximo e o impossível para conseguir esse objetivo. É difícil, complicado. A gente teve momento muito bom, caiu um pouquinho, mas sempre se manteve no topo. Estamos preparados para esse sonho. Falta pouco", disse o lateral.

