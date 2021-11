Marinho faz treino leve em campo e deve reforçar o Santos contra o Fortaleza

Em período de transição após dores musculares, atacante faz trabalho físico e deve reaparecer como titular do Peixe diante do Tricolor, na próxima quinta-feira, 25

O Santos deve ter o retorno de Marinho para a partida contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira, 25. O atacante iniciou o processo de transição física e fez treino leve nesta segunda, 22, no CT Rei Pelé.

Marinho sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda na vitória contra a Chapecoense e nem foi relacionado para o clássico diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Sobre o assunto Fortaleza começa treinos visando o Santos nesta segunda; Leão pode ter até três desfalques

Carille exalta Marinho como "referência" do Santos e projeta retorno contra o Fortaleza

Nenhuma lesão foi constatada, mas Marinho relatou dores e foi preservado pelo técnico Fábio Carille. Sem o artilheiro do time na temporada, o Santos foi superado pelo Timão por 2 a 0 e pouco criou ofensivamente.

O jogo contra o Fortaleza será quinta, na Vila Belmiro, às 20 horas (de Brasília). A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

O Santos está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. A equipe está cinco pontos à frente do Bahia, primeiro time do Z-4.

