Fortaleza começa treinos visando o Santos nesta segunda; Leão pode ter até três desfalques

Serão três dias de trabalhos até o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro, mas com uma viagem no meio. Vojvoda não conta com Matheus Jussa e Daniel Guedes e tem ainda dúvida quanto a Éderson

Com uma atmosfera bem mais leve, o elenco do Fortaleza se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 16, no centro de excelência Alcides Santos para iniciar os trabalhos visando o duelo contra o Santos, quinta-feira, 25, na Vila Belmiro, válido pela 34ª rodada da Série A.

Para encarar o Peixe, o Tricolor tem pelo menos um desfalque certo. Trata-se do volante Matheus Jussa, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras e vai cumprir suspensão. Na volância, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter ainda uma segunda baixa.

Éderson ficou de fora da partida de sábado por estar sob os cuidados do departamento médico. Ele trata uma entorse no tornozelo direito e o clube não deu prazo de retorno. Se não contar com ele também, Ronald e Felipe serão os favoritos para formar a dupla de volantes contra o Santos.

Quem também é baixa, apesar de ter pouco espaço no time, é o lateral-direito Daniel Guedes. Ele pertence ao Santos e por isso não pode atuar contra o time de origem.

O ala-direita Yago Pikachu, que desmaiou na borda do gramado do Castelão, sábado, não preocupa. O jogador teve uma queda de pressão, mas ao fim da partida foi caminhando normalmente para o vestiário e em vídeo divulgado pelo clube afirmou para companheiros de clube que se sentia bem.

Em contrapartida, Vojvoda poderá contar com o retorno do meia Lucas Lima, que não pôde atuar contra o Palmeiras por força de contrato. O técnico argentino terá três dias para escolher a melhor formação, mas com uma viagem no meio. Na terça-feira, 23, a delegação tricolor embarcará para São Paulo.

O jogo entre Santos e Fortaleza está marcado para às 19 horas de quinta-feira, na Vila Belmiro. O alvinegro praiano é o 11º colocado da Série A, com 42 pontos, enquanto o Leão é o 5º, com 52 pontos.

