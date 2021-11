Tinga é o jogador do Fortaleza com mais minutos jogados na Série A

Com o Campeonato Brasileiro se encaminhando para as suas rodadas finais, Tinga é o jogador do Fortaleza que atuou por mais minutos no certame. O defensor jogou 32 das 34 partidas do Tricolor no campeonato, atuando em 2.803 minutos.

Tinga aparece ligeiramente a frente de Marcelo Benevenuto, que jogou 2.790 minutos. Em seguida vem Titi, com 2.645, Yago Pikachu, com 2.534, e Éderson, com 2.400.

O camisa 2 também é o jogador que atuou em mais partidas pelo Tricolor, participando em 32 jogos. Marcelo Benevenuto, Éderson e Róbson vem em sequência, com 31 aparições em campo.

Tinga só foi desfalque em dois confrontos do Fortaleza no Brasileirão. Na derrota para Internacional-RS, pela 21ª rodada, por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e na vitória contra o Athletico-PR, na 28ª rodada, com uma lesão na coxa esquerda.

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira, 25, quando visita o Santos-SP na Vila Belmiro, às 19 horas, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

