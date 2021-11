Vojvoda exalta vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras: "Tivemos o espírito de luta"

Treinador tricolor reconhece momento difícil após derrota no Clássico-Rei, mas destaca força do elenco e comemora partida "inteligente" e compromisso dos jogadores. Com o resultado, Tricolor do Pici retornou ao G-4 do Brasileirão

O Fortaleza bateu o Palmeiras-SP pelo placar de 1 a 0 na noite desse sábado, 20, na Arena Castelão, e voltou a vencer após cinco rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu o momento difícil após derrota no Clássico-Rei, exaltou o "espírito" do time e disse que se sentiu "representado" na vitória sobre a equipe alviverde.

"Tivemos dois ou três dias muitos ruins depois do clássico. Isso fortaleceu o nosso espírito. Hoje tivemos o de volta o espírito do time, de intensidade e luta. A equipe demonstrou o que tem feito durante todo o ano. Talvez em uma ou duas partidas não tivemos essa intensidade, mas confio muito no elenco que eu dirijo e me senti muito representado nesta partida. Os jogadores trabalham com muita honestidade durante o dia a dia. São pessoas, que têm momentos bons ou ruins, mas estão fazendo um bom campeonato e vão seguir trabalhando para conquistar o que estamos buscando", disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo.

O comandante tricolor comemorou a partida "inteligente" diante do finalista da Libertadores e ressaltou o compromisso dos jogadores para voltar a vencer em um momento de instabilidade na temporada.

"Entender o jogo nos levou à vitória. Precisávamos saber qual partida jogar, saber qual adversário estávamos enfrentando e o momento que estamos passando. Fizemos uma partida inteligente e estratégica. Jogamos contra um adversário muito bom, muito potente, que está na final de uma Copa Libertadores. Eu gostei da força do time neste momento. Este é um elenco de homens muito comprometidos, desde o primeiro jogador até o presidente. No momento ruim, como havíamos passado, o time demonstrou essa unidade".

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira, 25, às 19 horas, para enfrentar o Santos-SP, na Vila Belmiro. Para a partida contra a equipe paulista, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucas Crispim, recuperado de lesão, deve voltar ao time. O ala tricolor esteve à disposição do treinador no duelo contra o Palmeiras, mas não foi utilizado. Vojvoda explicou o motivo pelo qual optou por deixar o meio-campista no banco de reservas.

"O jogo hoje era muito disputado no setor de meio-campo. Eu não queria mudar muitas coisas, porque eu via o time bem. Não é sempre que faremos as cinco mudanças. Quanto ao Lucas Crispim, estou muito feliz de tê-lo conosco, com todo o elenco e que nós possamos usá-lo quando necessitemos", concluiu.

Com o resultado positivo diante do Palmeiras, o Leão retornou ao G-4 do Brasileirão. O Tricolor do Pici ocupa a quarta posição, com 52 pontos e ultrapassa o RB Bragantino nos critérios de desempate. A equipe tricolor pode cair uma posição caso o Corinthians vença o Santos no clássico paulista marcado para este domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena.

