Artilheiro do Fortaleza, Robson alcança marca de Wellington Paulista nas duas últimas temporadas

Atacante fez os mesmos 15 tentos que WP9 marcou em 2019 e em 2020. Na Série A, especificamente, o camisa 7 superou a marca do centroavante do ano passado

Ao marcar o gol da vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras por 1 a 0, na noite deste sábado, o atacante Robson chegou a marca de 15 tentos, a mesma que fez Wellington Paulista artilheiro do Leão nas temporadas 2019 e 2020. O camisa 7, inclusive, já superou a marca de WP9 na Série A do ano passado.

Em 2020, dos 15 gols de Wellington Paulista, nove foram marcados no Campeonato Brasileiro. Este ano, Robson já fez dez gols na Série A, dos 15 tentos que possui. A marca só não é melhor que a do centroavante veterano na temporada 2019, quando Wellington fez 13 de 15 gols na elite nacional.

Robson tem crescido neste quesito em um momento importante para o Tricolor. Ele participou com gols dos últimos sete pontos que o Leão conquistou na Série A, sendo os últimos quatro fruto de tentos dele (empate contra o São Paulo e vitória contra o Palmeiras).

Além dos dez gols na Série A, que faz dele artilheiro do Fortaleza na competição, Robson marcou uma vez na Copa do Nordeste e quatro no Campeonato Cearense. Nenhum foi de falta ou pênalti.

Com 54 partidas disputadas com a camisa do Fortaleza, além dos 15 gols, Robson acumula seis assistências. O atacante pertence ao clube até dezembro de 2023.

